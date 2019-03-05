دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني، حسين قريبي، أن طموح إيران ليس محو السعودية عن الخارطة وأشار إلى أنه كان مستعدا لزيارة السعودية قبل 5 سنوات.

وقال قريبي، الثلاثاء، إن إيران لم تسع مطلقا لمحو السعودية عن الخارطة، وأشار إلى أنه كان مستعدا لزيارة المملكة قبل سنوات، لافتا إلى أن بلاده "مستعدة للتعاطي حينما أرادت السعودية وأبدت الاستعداد"، وفقا لوكالة ISNA الإيرانية.

وفي سياق منفصل، أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني أن جواد ظريف سيزور سوريا قريبا، وذلك بعد أيام قليلة من تقديمه استقالته، تزامنا مع زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى إيران، قبل أن يعود (ظريف) ليمارس مهامه.

وقبيل زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العراق، أكد قريبي أن العلاقات العراقية-الإيرانية "استراتيجية" و"لست على حساب أحد"، وفقا للوكالة الإيرانية.