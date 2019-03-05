هل تطرق لافروف والملك سلمان لقضية مقتل جمال خاشقجي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – زار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السعودية، والتقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الثلاثاء، فما هي القضايا التي طرحت خلال هذا اللقاء وهل كان من ضمنها "قضية خاشقجي"؟

ذكرت وكالة الأنباء الروسية (تاس) أن اللقاء الذي جمع لافروف بالملك سلمان تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل التعاون، كما تطرق الجانبان إلى قضيتي اليمن وسوريا.

وتضغط روسيا بثقلها من أجل إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، إذ قام لافروف بجولة شملت عدة دول في شمال أفريقيا، ثم في الخليج مؤخرا، فقد زار قطر ثم السعودية، وذلك في إطار سعي روسيا لإقناع هذه الدول بإعادة دمشق إلى ما يُعرف بـ"الحضن العربي".

وكرد على هذه المساعي، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة، عادل الجبير، إن إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية "ٍسابق لأوانه"، كما أشار إلى عدم وجود تغيير في الموقف السعودي تجاه فتح السفارة السعودية في دمشق.

وعلى صعيد آخر، قال مبعوث روسيا الخاص إلى الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، إن اللقاء بين لافروف والملك سلمان لم يتناول قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

بدورها، قالت بعض وسائل الإعلام الروسية، إن لافروف التقى بالمعارضة السورية في الرياض، وحاول إقناع ممثليها بالتوصل إلى اتفاق لتشكيل لجنة دستورية تعيد صياغة الدستور السوري، لكن المعارضة لا تزال تعترض على بعض الأسماء التي ستشملها اللجنة، وفقا للإعلام الروسي.