تحذير "شديد اللهجة" من الناتو لتركيا بسبب صفقة الـ"إس-400"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – تلقت تركيا تحذيرا من قائد القيادة الأوروبية الأمريكية لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، كريس سكاباروتي، تركيا من شراء صواريخ "إس-400" من روسيا.

وقال سكاباروتي إنه ينصح أمريكا بألا تبيع مقاتلات F-35 لتركيا في حال إصرارها على الحصول على المنظومة الصاروخية الدفاعية الروسية.

وأكد القائد في الناتو أن المنظومة الروسية لا يمكن أن تعمل مع المنظومات الموجودة لدى الحلف ولا في منطقة الدفاع الجوي التابعة للناتو، لافتا إلى أن ذلك يمثل المشكلة الأولى.

ورأى سكاباروتي أن المشكلة الثانية تكمن في بيع أمريكا لـF-35 لتركيا، مشيرا إلى أن بيع هذه المقاتلات لحليف يمتلك نظاما دفاعيا روسيا، يعتبر أمرا "غير مقبول".