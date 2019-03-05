روسيا تعثر على 300 جثة في مقبرة جماعية قرب مخيم الركبان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن العثور على 300 جثة في مقبرة جماعية قرب مخيم الركبان في سوريا، الثلاثاء، وفقا لما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته: "تسود في المخيم نفسه ظروف غير صحية حيث تقع مدافن النفايات على مقربة من المساكن ومستودعات المواد الغذائية"، وفقا لسبوتنيك.

وأشارت الوزارة الروسية إلى أن "تبادل المواد الغذائية وغيرها من السلع يجري في الأسواق الصغيرة التي يسيطر عليها المسلحون"، حسبما قالت الوكالة.

وأكدت موسكو أن المخيم أصبح مكانا لاحتجاز الرهائن بالقوة، وأشارت إلى أنها وجدت 300 جثة قرب السياج، في مقبرة جماعية.