أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قال السفير الأمريكي الجديد لدى السعودية، والذي اختاره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهذه المهمة، إن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي "عملية قتل خرقاء"، وأكد أنه سيواصل الضغط على الحكومة السعودية من أجل محاسبة المسؤولين عن هذه العملية، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن العلاقة مع المملكة أساسية من أجل محاربة التطرف وكبح الجموح الإيراني.

وقال الجنرال المتقاعد اللبناني الأصل، جون أبي زيد، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، الأربعاء، إن عملية قتل خاشقجي "خرقاء"، وعند سؤاله من قبل السيناتور مينديز عما إذا كان سيضغط على الحكومة السعودية من أجل محاسبة المسؤولين عن العملية، أجاب أبي زيد بـ"نعم".

وفي الشهادة المحضرة مسبقا التي قدمها السفير الأمريكي القادم في السعودية للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، قال أبي زيد: "أعلم أنه يجب أن يكون هناك محاسبة على الجريمة البشعة التي استهدفت خاشقجي".

وعندما ضغطت عليه السيناتور جين شاهين، حول الطريقة التي سيحمل فيها السعوديين المسؤولية بسبب عدة قضايا ابتداء من خروقات حقوق الإنسان إلى مقتل خاشقجي، قال أبي زيد: "سيناتور، السفراء لا يحاسبون الدول، الدول تحاسب الدول".

وتابع السفير الأمريكي القادم في الرياض في معرض إجابته قائلا: "إن دور أمريكا أن تتأكد من علم السعوديين بأهدافنا، وبما نؤمن به، وبما تحتاجه العلاقات لتمضي قدما، سأعمل على التأكد من نقل هذه القيم والمصالح المشتركة للحكومة السعودية".

وعن العلاقات السعودية-الأمريكية، أكد أبي زيد أنها لا تتعلق فقط بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بل هي علاقة بين شعبين، وأضاف أنه من غير الممكن مواجهة التطرف السني وكبح التمدد الإيراني بلا شراكة مع المملكة.

وبالرغم من التأكيد على عمق العلاقة مع المملكة، قال السفير الأمريكي إنه على دراية بالتحديات التي تواجه العلاقات بين البلدين مثل الحرب في اليمن ومقتل خاشقجي والخلافات الخليجية، والاضطهاد المزعوم لأناس أبرياء من ضمنهم مواطن أمريكي وناشطة سعودية.

وأكد أبي زيد أن على واشنطن أن تبني علاقات "ناضجة وقوية" مع السعودية وتطبيق وعود الحكومة السعودية بتحويل المملكة إلى دولة أكثر ديناميكية ومزدهرة، والوصول إلى منطقة أكثر استقرارا.