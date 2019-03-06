إطلاق سراح الصحفي محمود أبو زيد "شوكان" بعد سجنه 5 سنوات بمصر

(CNN)-- بعد 5 سنوات في السجن، يستمتع محمود أبو زيد، بقليل من طعم الحرية. فالمصور الإعلامي البارز، المعروف أيضاً باسم “شوكان“، اعتقل في عام 2013، حيث كان يلتقط صوراً في مظاهرة ضد الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي.

وبحسب هيومن رايتس ووتش، فإن قوات الأمن المصرية ردت بالقوة على المظاهرات، وقُتل أكثر من 800 متظاهر حينها. ووصفت هيومن رايتس ووتش الأمر بأنه "واحد من أكبر عمليات قتل المتظاهرين بيوم واحد في التاريخ الحديث".

حكم على أبو زيد بالسجن 5 سنوات في محاكمة جماعية لـ200 مدعى عليهم، ووجهت له تهم الانتماء إلى مجموعة غير قانونية، إضافة إلى حيازة سلاح.

من جانبها، قالت لجنة حماية الصحفيين، إن المصور الإعلامي لم “يكن على علم” بالتهم الموجهة إليه بأول سنتين من اعتقاله. وتصنف مصر على أنها ثالث أسوأ سجّان للصحفيين، بعد تركيا والصين، بحسب لجنة حماية الصحفيين.

في عام 2018، حصل أبو زيد على جائزة حرية الصحافة من الأمم المتحدة. وفي حين أطلق سراح أبو زيد من السجن الآن، إلا أنه لا يزال يواجه فترة مراقبة صارمة. فالقوانين تتطلب منه إمضاء 12 ساعة في مركز شرطة يومياً للسنوات الـ5 القادمة، بحسب ما ذكرت منظمة العفو الدولية.