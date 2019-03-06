تغريدات لملك الأردن حول تحقيقات الفساد.. ومغردون يتفاعلون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثارت تغريدات للعاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين حول قضايا فساد يتم التحقيق فيها حاليا في الأردن الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما دعا ناشطون أن تكون الرسالة المقبلة لملك الأردن موجهة لـ"الفاسدين" كذلك.

ففي تغريدتين نشرتا الثلاثاء على حسابه الرسمي، قال الملك عبدالله بن الحسين إنه من الضروري التركيز على أسس العدالة والنزاهة، من دون تعريض أي شخص للتجريح، فالقانون في النهاية سيأخذ مجراه.

وعلى تويتر، تفاعل المغردون مع هذه التغريدات ما بين مؤيد ومعارض ومطالب بضرورة محاكمة هؤلاء الفاسدين قبل أن يتم الحديث عن تسريب الوثائق.