روحاني: أمريكا فشلت في تحريض العالم ضد إيران

روحاني: سننتج ونخزن الأسلحة التي نحتاجها ولن نناقش ذلك مع أحد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن واشنطن أرادت من خلال مؤتمر وارسو تحريض العالم ضد طهران، غير أنها فشلت في ذلك، حتى بين تلك الدول المتحالفة معها.

وقال روحاني، خلال كلمة ألقاها في مدينة لاهيجان شمال البلاد، إن الشعب الإيراني حقق انتصارات كبيرة وصمد برغم الحظر الأمريكي على البلاد.

ولفت روحاني إلى أن من وصفهم بالأعداء حاولوا استفزاز إيران لتكون أول من يخرق الاتفاق النووي، إلا أنهم فشلوا في ذلك.

ونوه روحاني الى فشل اميركا في مرحلتي الحظر الاولى والثانية خلال الأشهر الماضية أمام صمود وثبات الشعب الايراني، ومن ثم "تم إحباط كل المؤامرات التي تلتهما ومنها في منظمة الامم المتحدة وفي اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي عقد برئاسة اميركا حيث وقفت جميع الدول الـ 14 الاخرى في مجلس الامن امام الرئيس الاميركي الذي تراس الاجتماع وأعلنت دعمها لتعهد الشعب الايراني وعارضت نكث اميركا لتعهدها."