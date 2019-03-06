هجوم تركي على حلف الناتو بسبب منظومة "إس-400"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استغرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اعتراض دول حلف شمال الأطلس (ناتو) على رغبة بلاده شراء صواريخ "إس-400" من روسيا، رغم أنها رفضت بيع منظومات مماثلة لتركيا.

وقال أوغلو إن أنقرة طلبت من دول الحلف بيعها منظومات دفاع جوي، لكن الناتو رفض بيعها حتى "الأسلحة البسيطة"، وأشار إلى أنه عندما توجهت تركيا لشراء الـ"إس-400" عبرت دول الحلف عن انزعاجها، ووجه لهذه الدول سؤالا قائلا: "لماذا تنزعجون؟".

وتابع وزير الخارجية التركي هجومه على دول الناتو قائلا: "في حال كنا حلفاء في الناتو ومن اللازم تعزيز تعاوننا فعليكم أن تبيعوا (السلاح) لتركيا عندما تطلبه، وفي حال لم ترغبوا في ذلك وحصلت تركيا عليه من دولة أخرى خارج الناتو لا تتدخلوا"، وفقا لوكالة الأناضول التركية.

يذكر أن أنقرة تتعرض لانتقادات حادة من قبل دول الحلف وعلى رأسها أمريكا، التي تلوح بإلغاء صفقة صواريخ باتريوت لتركيا وطائرات F-35، بسبب رغبة أنقرة بالحصول على المنظومة الصاروخية الدفاعية من روسيا.