رغم نفي السعودية.. انتقاد أممي لتعذيب معتقلي حقوق الإنسان في المملكة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – انتقدت مديرة منظمة "هيومن رايتس ووتش" التابعة للأمم المتحدة، ميشيل باشليه، الأربعاء، السلطات السعودية بسبب اعتقال الناشطات وتعرضهن للتعذيب، وهو الأمر الذي نفته المملكة بشكل قاطع.

وقالت باشليه إن ملاحقة الناشطين السلميين "يخالف روح الدولة التي تقول إنها في مرحلة إصلاح"، ودانت باشليه في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان ما وصفته بـ"الاعتقال التعسفي"، والمعاملة السيئة المزعومة وتعذيب النشاطات.

وكانت قد أعلنت النيابة العامة السعودية، الجمعة، عن محاكمة بعض هؤلاء المعتقلين بسبب تقويض أمن وسيادة المملكة، بعد أن وصلت فترة اعتقال بعضهم إلى أكثر من 9 أشهر بدون محاكمة.

وفي نفس اليوم الذي نشرت فيه النيابة بيانها، قال وكيل النيابة العامة السعودية، شعلان الشعلان، إن جميع المعتقلين يتلقون معاملة جيدة وفقا للقانون.

ونفى الشعلان تعرض المعتقلين للتعذيب على عكس تقارير CNN التي تحدثت عن تعرض الناشطات البارزات مثل لجين الهذلول للصعقات الكهربائية وبعض أنواع التعذيب الأخرى خلال فترة اعتقالهن.