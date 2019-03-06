سفارة تركيا في الرياض تنفي تصريحات "مزيفة" نسبت إلى وزير الداخلية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نفت السفارة التركية في الرياض ما نُسب على لسان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في الأيام الأخيرة، من تصريحات قالت إنها تهدف إلى "زعزعة العلاقات بين تركيا والسعودية".

وقال بيان صادر عن السفارة، وفقا لوكالة الأناضول شبه الرسمية، أن العلاقات التركية السعودية تستند إلى أواصر التاريخ القديم والثقافة العميقة، داعية الجميع إلى عدم أخذ هذه الادعاءات التي لا أساس لها، بعين الاعتبار.

وشدّد البيان على أن الإشاعات التي نُسبت إلى وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، "تستند إلى عبارات مزيفة".

وكانت مجموعة من التغريدات قد نشرت في الأيام الماضية تصريحات لصويلو قالوا إنها تهديد صارخ بحق كل من ينتقد تركيا والسياح القادمين إليها.