وزير الخارجية الإماراتي: حريصون على عودة دور سوريا عربيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن بلاده ترغب بأن يكون هناك دور لسوريا على المستوى العربي، رغم الاختلاف مع الحكومة السورية بطريقة التعاطي مع الحراك الذي شهدته سوريا.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الروسي، سيرغي لافروف، الأربعاء: "نحن حريصون على أن يكون هناك دور عربي مع سوريا، إن كان هذا الدور، سياسيا أو أمنيا أو يعنى بالاستقرار".

وأضاف وزير الخارجية الإماراتي قائلا: "لا شك أننا اختلفنا مع منهج الحكومة السورية في انتهاج الكثير من الخطوات التي اتخذتها داخليا، لكننا أمام تطور نشهده، بزيادة النفوذ التركي والإيراني، وغياب الدور العربي، ونعتقد أن هذا الغياب غير مطلوب".

وأتت تصريحات الشيخ عبدالله بن زايد خلال استقباله لافروف في الإمارات، في إطار زيارة يقوم بها الأخير إلى عدد من دول الشرق الأوسط.

وأحد أهداف زيارة وزير الخارجية الروسي إلى بعض دول الخليج مثل المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وقطر، هو محاولة إقناعها بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وعند سؤال أحد الصحفيين لوزير الخارجية الإماراتي عن هذه القضية، أكد الشيخ عبدالله بن زايد، أن هذا الأمر يحتاج الكثير من العمل من الجانب العربي ومن جانب دمشق.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي أن إعادة فتح سفارة بلاده في دمشق، تأتي في إطار مساعي الإماراتي لإعادة الدور العربي إلى سوريا.