وفد من الخارجية الأمريكية يزور وليد الفتيحي في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال روبرت بالادينو، نائب المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، روبرت بالادينو، إن واشنطن أثارت قضية وليد فتيحي مع الحكومة السعودية، مؤكدا قيام وفد أمريكي بزيارته في الخامس من الشهر الجاري، وفي العشرين من الشهر الماضي.

وفي سؤال حول قضية أخرى تتعلق بمواطنة أمريكية غير قادرة على مغادرة السعودية بسبب ظروف تتعلق بطلاقها، قال بالادينو: "إن النساء المتزوجات في السعودية، بمن فيهن غير السعوديات، يحتجن لإذن أزواجهن لمغادرة البلاد، والأمريكيون بطبيعة الحال يخضعون لقوانين البلد التي يسافرون إليها. نحن نتعامل مع الأمر."

وكان فتيحي، وهو طبيب يحمل الجنسيتين الأمريكية والسعودية، من بين المحتجزين في فندق الريتز كارلتون قبل نحو عامين، ولكن ووفقا لمحاميه، لم تطبق إجراءات قانونية في حالته ولا يعرف لماذا تم اعتقاله.