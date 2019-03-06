3 دول عربية في ذيل قائمة المساواة بين الجنسين.. ما هي؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نتفق جميعا على أن العالم يتجه نحو المساواة بين الجنسين، ولكن يبدو أن هذه المحاولات بطيئة جدا، فقد أظهر تقرير صادر عن البنك الدولي أن 6 دول فقط تقدم حقوقا متساوية للرجال والنساء.

ولكن وفقا لحسابات شبكة CNN، وفي حال استمر التطور في منح المرأة حقوقها على هذا النسق، فلن تحصل كل النساء في العالم على حقوق متساوية مع الرجل إلا في عام 2073.

وتهدف الدراسة إلى "فهم أفضل لتوظيف النساء وريادتها في مجال الأعمال، وكيفية تأثر ذلك بالتمييز القانوني بين الجنسين".

وسجلت كل من بلجيكا، والدنمارك، وفرنسا، ولاتفيا، ولوكسمبورغ، والسويد علامات كاملة في تقرير البنك الدولي الذي يحمل عنوان "النساء، والأعمال، والقانون لعام 2019".

غير أن دول الشرق الأوسط بصورة عامة حققت علامات كان معدلها 47.37، وهو ما يعني أن أيا من هذه الدول منح المرأة أقل من نصف حقوقها أمام الرجل.

وبالتحديد حققت الدول العربية أسوأ النتائج في هذا التقرير، إذ جاءت السعودية في ذيل القائمة بمعدل علامات وصل إلى 25.63، سبقتها الإمارات والسودان بمعدل 29.38.

أما الدول العربية الأفضل في القائمة فكانت المغرب بمعدل 73.13، تليها لبنان تونس بمعدل 58.75.

وكانت الدولة الأكثر تطورا في هذه القائمة هي الكونغو، التي حققت معدل 42.50 قبل 10 سنوات، ارتفعت منه إلى 70 علامة في التقرير الحالي.