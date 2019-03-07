الطبيب المحتجز بالسعودية وليد فتيحي.. كل ما نعرفه عن اعتقاله حتى الآن

(CNN)-- قال جون أبي زيد، مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنصب سفير أمريكا في السعودية، إنه مستعد للقيام بـ "مناقشات قوية" مع المملكة، وكان ذلك في جلسة استماع لترشيحه، الأربعاء.

وقال الجنرال المتقاعد اللبناني الأصل خلال جلسة الاستماع بأنه "لا ينبغي أن نقبل هذه الأنواع الفاضحة من المشاكل"، في إشارة إلى مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، والاعتقال والتعذيب المزعوم بحق المواطن الأمريكي - السعودي، الدكتور وليد فتيحي.

وأشار أبي زيد إلى أن "هذه المشاكل قصيرة المدى يجب حلها الآن"، مضيفاً أن الأمر "يتطلب مناقشات قوية نيابة عن الولايات المتحدة مع السعودية"، وأكّد أنه على استعداد للقيام بهذه المناقشات في حال المصادقة عليه سفيراً إلى المملكة.