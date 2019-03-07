دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تفقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، الحدود الإسرائيلية المصرية، واستمع إلى إيجازات قدمها قادة القوات المنتشرة على الحدود، كما أجرى جلسة لتقييم الوضع الميداني في مقر قيادة فرقة غزة.

وقال نتنياهو، عبر حسابه على فيسبوك: "وصلت للتو من لقاء مع القادة الميدانيين المنتشرين على حدودنا مع سيناء. هذا السياج يشكل نجاحا هائلا فهو صد كليا تسلل مئات الألوف من أفريقيا ودخول إرهابيين من سيناء إلى إسرائيل".

وحول الأوضاع في قطاع غزة، قال نتنياهو: "أذهب من هنا لعقد جلسة أمنية مع كل من رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية وقائد فرقة غزة، وذلك من أجل دراسة الأوضاع التي تبلورت والرد عليها".

وأضاف: "أدرك أن حماس قامت في الأيام الأخيرة باستئناف عملياتها العدوانية بطرق مختلفة. من الأجدر لحماس أن تفهم الآن أن الرد على أي اعتداء من طرفها سيقابل برد حازم وأكثر شدة بكثير من قبل إسرائيل. من الأفضل أن حماس ستفهم ذلك الآن بدلا من لاحقا".