دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقى سلطان المريخي، وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، الضوء على أخطار وتحديات محدقة بـ"الأمة العربية" تستدعي حل الخلافات بعيدا عن "المهاترات والمناكفات" على حد تعبيره.

جاء ذلك في كلمة للمريخي خلال كلمة له بالجلسة الافتتاحية للدورة 151 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، حيث قال وفقا لما نقلته الخارجية القطرية: "أكدت دولة قطر أن الأخطار والتحديات المحدقة بأمتنا العربية تستدعي حل الخلافات استنادا لمبدأ الحوار واحترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، مع الابتعاد عن المهاترات والمناكفات التي لا طائل منها إلا تكريس الفرقة والكراهية بين الشعوب".

01:13 توتر في الجو بين الإمارات والبحرين وقطر.. كل ما تحتاج معرفته

وتابع قائلا: "إن أمتنا العربية تمر بتطورات دراماتيكية متسارعة، تنعكس آثارها بكل تأكيد على جميع قضاياها الحيوية وفي القلب منها قضية فلسطين، التي لا تزال تمثل قضية العرب الأولى، مهما حاول البعض، وبكل أسف، الالتفاف عليها أو النيل من مكانتها ورمزيتها لدى الشعوب العربية كافة".

وأضاف: "الوضع المأساوي في اليمن، وما طاله من خراب وتدمير وأعمال قتل وحرق، يدعونا للوقوف الآن، ودون إبطاء أو تسويف، من أجل العمل لدفع جميع الأطراف المتصارعة نحو تحقيق المصالحة الوطنية وفقا لمخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم 2216 "، مجددا التأكيد على أن "موقف دولة قطر الثابت والحريص على وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه.. مناشدا الدول الفاعلة في المجتمع الدولي مساعدة الشعب اليمني الشقيق لتجاوز هذه الظروف التي نأمل أن تنتهي قريبا، والعمل على اتخاذ كافة التدابير لمعالجة الوضع الإنساني الخطير، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق في اليمن".