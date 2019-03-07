في السعودية.. ما هو سر الإقبال على رسومات الأنمي اليابانية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعل الممثل السعودي ناصر القصبي عاصفة تعليقات بعد تغريدة ذكّر فيها بمصير إعلامي سعودي وظّف مصطلح "رسول السلام" قبل خمسين عاما.

جاء ذلك في تغريدة للقصبي على صفحته بتويتر، الثلاثاء، حيث قال: "مانشيت ج الرياض اليوم.. لا يعرف شبابنا اليوم انه قبل ٥٠ سنه عندما كتبه حمد الجاسر في مجلته اليمامه كان ثمنه ليس الكف عن الكتابه والفصل وترك بلاده فقط بل كان البعض من رجال الدين لدينا قد طالب بجز عنقه فقط لأنه قال مرحباً (برسول) السلام يقصد نهرو رئيس وزراء الهند عند زيارته الرياض".

وغالبا ما تطرق الممثل السعودي بتغريدات عن الأوضاع في المملكة، متسائلا في تغريدات سابقة في أبريل/ نيسان 2018، عن المطالبة بمنحوتات وأشكال فنية في الميادين والشوارع ببلاده، بعد أن كانت "محرمة" في كل المملكة أيام "التشدد والغلو،" على حد تعبيره.

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وقال حينها: "أيام التشدد والغلو كانت كل مدن المملكة (بلا استثناء) تحرم في ميادينها العامة المنحوتات والمجسمات الفنية.. اليوم الا يحق لنا ان نطالب الأمانات بمجسمات منحوتة وأشكال فنيه جمالية نكحل بها عيوننا ونزين بها شوارعنا ومياديننا."

وأثارت تغريدة الممثل السعودي نحو ألفي تفاعل نستعرض لكم أبرزها: