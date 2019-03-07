دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقت وزارة الخارجية الأمريكية الضوء على قضية طلب السلطات الألمانية من نظيرتها اللبنانية تسليم اللواء، جميل الحسن، رئيس المخابرات الجوية السوري لافتة إلى أن الحسن يتوافد إلى لبنان باستمرار لتلقي العلاج.

جاء ذلك في بيان على لسان روبرت بالادينو نائب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية وجاء فيه: "يشغل اللواء الحسن منصب رئيس إدارة المخابرات الجوية السورية ويشتهر بتورطه المزعوم في الاستخدام الواسع النطاق للتعذيب في مراكز الاعتقال السورية. وقد أصدر المدعي الاتحادي الألماني مذكرة توقيف بحق اللواء في حزيران/يونيو 2018 لارتكابه جرائم ضد الإنسانية بناء على شكوى مقدمة من اللاجئين السوريين المقيمين في ألمانيا".

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وتابع قائلا: "طلبت حكومة ألمانيا من الحكومة اللبنانية تسليم اللواء الحسن الذي يزعم أنه يزور لبنان لتلقي الرعاية الطبية. وعلاوة على ذلك، سبق أن فرض كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على اللواء الحسن بسبب دعمه لنظام الأسد بموجب الأمر التنفيذي رقم 13573".

وأضاف: "تسعى الولايات المتحدة دائما إلى تسليط الضوء على الانتهاكات التي يرتكبها نظام الأسد، بما في ذلك لجوئه إلى التعذيب، وتدعو النظام السوري إلى توفير وصول منظمات المراقبة المستقلة إلى مراكز الاعتقال بدون عوائق. وتدعم الولايات المتحدة آليات المساءلة الفعالة للمسؤولين عن الأعمال الوحشية في سوريا. وسترحب الولايات المتحدة بالتالي بأي قرار تتخذه الحكومة اللبنانية لتسهيل التسليم القانوني للواء السوري جميل الحسن إلى ألمانيا، بما يتوافق مع طلب الحكومة الألمانية تسليمه ويتسق مع القوانين المطبقة".