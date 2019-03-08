نصرالله يتوقع مزيدا من العقوبات الأمريكية: سنواجهها بـ"الصبر"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توقع حسن نصرالله الأمين العام لجماعة "حزب الله" اللبنانية، الجمعة، أن تفرض الولايات المتحدة الأمريكية المزيد من العقوبات على حزب الله والداعمين له، متعهدي بالتصدي لها بـ"الصبر والتحمل وحسن الإدارة"، على حد تعبيره.

وقال نصر، في كلمة بمناسبة الذكرى الـ30 لتأسيس "هيئة دعم المقاومة الإسلامية"، إن "الأمريكيين يفرضون العقوبات على حزب الله وعلى محور المقاومة لأننا هزمناهم، وكسرناهم وأسقطنا مشاريعهم، ولأننا أقوياء وأعزاء ومقتدرون، ولأننا ندافع عن خيراتنا وسيادتنا وشعوبنا وبلداننا ودولنا"، وفقا لما نقلته قناة "المنار" التابعة لحزب الله.

وأضاف أنه "أمام الفشل في الذهاب إلى الحرب والخيارات العسكرية، وبعد عدم تحقيق الاغتيالات الأمنية أهدافها، ما تبقى أمامهم سوى العقوبات ولوائح الإرهاب"، وتابع بالقول: "إنهم يضعوننا على لوائح الإرهاب لأننا هزمناهم وندافع عن بلداننا وأمتنا، وليس سياق ضعف على الإطلاق، بل لأنهم عاجزون".

واعتبر نصرالله أنه "عندما نواجه بعض الصعوبات المالية فهي نتيجة هذه الحرب وليس بسبب أي خلل إداري". وقال إن "بنية الحزب صلبة وقوية ومستمرة، وسنواجه العقوبات بالصبر والتحمل وحسن الإدارة وتنظيم الأولويات، ويمكن أن نعبر هذه الحرب".

وأضاف أن "ما عجزوا عن أخذه بالحرب العسكرية يريدون أخذه من خلال فرض عقوبات على الشعب السوري، والحصار على الفلسطينيين سواء في غزة أو الضفة، وفي اليمن تجويع وحصار مالي واقتصادي، والعقوبات ولوائح الإرهاب مستمرة علينا جميعا". وتابع بالقول إن " هناك هزائم متلاحقة تلحق بأصحاب مشروع الهيمنة الأمريكية على خيراتنا ومنطقتنا منذ عام 1982 وحتى الآن، وذلك بفعل حركات المقاومة في المنطقة".