دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال المحلل السياسي الكويتي، مشعل النامي، إن الديمقراطية لا تناسب دول الخليج، لافتا إلى أن نظام الحكم الأمثل أو الأنسب يتمثل في مفهوم "الحكم الرشيد" المتمثل في الشورى ومجالس الشورى.

جاء ذلك في مقابلة أجراها النامي على قناة روتانا خليجية، حيث قال إن التجربة الديمقراطية لا تناسبنا وأن "الشورى وأهل الحل والعقد اختصاص، أنا لما استشير بأمر طبي أجيب أطباء ولما استشير بأمر فني أجيب ناس متخصصين في الموضوع نفسه، في الهندسة في النفط، كل واحد في تخصصه.

وردا على سؤال أي المدارس الفكرية التي يرى أنها الأنسب للشعوب في الخليج؟ حيث قال: "أنا أرى الحل في السلفية، المنهج السلفي الصحيح وليس كل من ادعى السلفية، ليست السلفية الجهادية ولا السرورية حتى الإخوان يقولون إن دعوتنا سلفية، أنا اقصد ابن باز والعثيمين والألباني وأرى أن هذه لم تؤثر على الحياة العامة في المملكة العربية السعودية.."

وحول فكر الإخوان المسلمين، قال النامي: "الإخوان ينتهجون منهج الخوارج من حيث التكفير ومن حيث اختلافهم مع كافة الفرق الإسلامية لأنهم الفرقة الوحيدة التي أهدافها سياسية، لا تختلف معنا عقديا، يعني في الاشاعرة والجهمية والمعتزلة كلها فرق نختلف معها عقديا والفرقة الوحيدة التي نختلف معها منهجيا وليس عقديا هي فرقة الخوارج التي هدفها سياسي.."

وتابع قائلا: "أرى أن علماء الإخوان هم أحد أدوات تطوير فكر الخوارج، فكر الخوارج كان جامدا وفكر قديم حتى أتى الكواكبي وجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده والمودودي وسيد قطب كان آخرهم تطويرا لهذا الفكر وأتوا بمصطلحات عصرية حول الطغيان والاستبداد.."