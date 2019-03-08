الطبيب المحتجز بالسعودية وليد فتيحي.. كل ما نعرفه عن اعتقاله حتى الآن

FBI يحقق إن كانت السعودية ساعدت مواطنين على الفرار من قضايا بأمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—دعا سفير ايسلندا في الأمم المتحدة، هارالد اسبيلوند، لتحقيق مستقل وشفاف بقضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

اقرأ: (رأي لشقيق لجين الهذلول.. بينما أختي تقبع في السجن، يمكن لماريا كاري أن تساعدها من على المسرح)

وقال الدبلوماسي الأيسلندي الذي وقع نيابة عن بلاده على بيان الـ36 دولة وجه للسعودية، في كلمة باجتماع حقوق الانسان في جنيف: "ادعو المملكة العربية السعودية لضمان حرية جميع العامة بما فيهم المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الكامل بحرية التعبير بما في ذلك على الانترنت دون الخوف من الانتقام".

اقرأ: (سمر بدوي.. من هي المرأة التي أثارت أزمة بين السعودية وكندا؟)

ودعا اسبيلوند للإفراج عن لجين الهذلول وهتون الفاسي وسمر بدوي وأخريات "سجنوا بعد مشاركتهن بحملة دعم حقوق الإنسان في المملكة"، على حد تعبيره.

وتأتي دعوة اسبيلوند وبيان الدول الـ36 بعد نحو أسبوع على إصدار النيابة العامة السعودية بيانا حول قضية المتهمين بالإخلال والمساس بأمن الدولة، لافتة إلى أن التحقيقات في هذه القضية انتهت.

أيضا: (عادل الجبير يتحدث لـCNN عن إعدام نمر النمر وقضية رائف بدوي ومقتل مدنيين بعمليات السعودية في اليمن)

نص البيان ذكر وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد: "إلحاقاً للبيان الصادر من النيابة العامة بتاريخ 17 / 9 / 1439هـ بشأن الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية فإن النيابة العامة تود الإيضاح أنها انتهت من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوى العامة ضد المتهمين فيها وهي حالياً بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة، وتؤكد النيابة أن جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية يتمتعون بكافة حقوقهم التي كفلها لهم النظام .. والله ولي التوفيق".