إصابة 4 بعد إسقاط السعودية لطائرة موجهة حوثية بطريقها إلى أبها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم "الشرعية" في اليمن عن اعتراض طائرة موجهة تابعة لجماعة الحوثي مواصفاتها إيرانية، صباح الجمعة.

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جاء ذلك على لسان المتحدث باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "في تمام الساعة (١٢:٢٤) بالتوقيت المحلي من صباح اليوم الجمعة، رصدت منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي جسماً غير معرّف باتجاه مناطق سكنية بمدينة (أبها)، وتم التعامل معه بحسب قواعد الاشتباك وتدميره".

وتابع المالكي: "نتج عن تساقط حطام الجسم على الأعيان المدنية إصابات متوسطة لأربعة أشخاص مدنيين، بالإضافة إلى تأثر بعض المركبات المدنية"، لافتا إلى أنه ومن خلال "فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة، تبين أنها طائرة بدون طيار معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية".

وأضاف: "قيادة القوات المشتركة للتحالف، تحذر وبأشد العبارات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من استهدافها للأعيان المدنية والمدنيين وأن استخدامها لأساليب إرهابية في الهجوم الانتحاري سيكون له وسائل ردع حازمة وستتخذ قيادة القوات المشتركة كافة الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".