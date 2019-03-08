دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر كيفية استخدام خاصية تقدمها فيسبوك تكشف من خلالها الدول التي يتم فيها إدارة حسابات على مواقع "السوشال" وتوجهها ضد دول معينة مستغلة قضايا حساسة بهدف تأجيج الرأي العام ضد شخصيات أو قضايا معينة.

وبرز حساب "نيزك" من بين هذه الحسابات المستهدفة للمملكة العربية السعودية، حيث تداول الناشط السعودي وصاحب حساب "نايفكو" مقاطع مصورة على صفحته بتويتر، توضح الطريقة التي يمكن من خلالها معرفة من أين يدار الحساب المراد، مستشهدا بحساب نيزك.

من الحسابات أيضا تلك التي وجهت ضد قطر مع بداية الأزمة الخليجية بين الدوحة من جهة والسعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى، وتم توظيفها والترويج لها بصورة كبيرة للتأثير على رأي الشارع القطري، وكذلك الحال ضد إيران والعراق وتركيا.

وأظهرت هذه الخاصية حسابات تدار من قبل أشخاص من أكثر من دولة مثل العراق وإيران وتركيا إلى جانب قطر والسعودية ومصر، فيما لفت نشطاء ومختصون إلى أن مثل هذه الحسابات والنمط والمواضيع التي تنشر على هذه الحسابات لا يمكن أن يكون عشوائيا عبر أفراد وحسب، موجهين أصابع الاتهام إلى أجهزة استخباراتية ومؤسسات عسكرية كاملة وراء هذه الحسابات ضمن ما أسموه بـ"الحرب الناعمة".

وفي الوقت الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من مصداقية أو صحة هذه الاتهامات بشكل مستقل، نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء حول هذه القضية: