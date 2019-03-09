دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—اعتقل زعيم المعارضة الجزائري، رشيد نكاز، الجمعة، داخل مستشفى يرقد به الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة لتلقي العلاج في سويسرا، وفقا لتقرير نشرته وكالة فرانس برس.

جاء ذلك وفقا لما نقلته الوكالة على لسان جوانا ماتا، المتحدثة باسم الشرطة السويسرية، والتي قالت إن نكاز الذي ترشح في السبق ضد بوتفليقة بانتخابات الرئاسة، احتجز داخل مستشفى الجامعة في جنيف، حيث يرقد عبدالعزيز بوتفليقة البالغ من العمر 82 عاما.

صورة ارشيفية لرشيد نكاز

ويذكر أن قرار بوتفليقة الترشح لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات المزمع عقدها في أبريل/ نيسان المقبل، أشعل موجه احتجاجات واسعة في البلاد خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وهو الأمر الذي تطرق له في رسالة بمناسبة يوم المرأة العالمي، الجمعة مشيدا بـ"سلمية ووعي مواطنينا".

وحذر بوتفليقة الذي أصيب بجلطة العام 2013 وظهوره أمام العامة منذ حينها كان نادرا، في رسالته من "احتراقات مضللة تسعى لإثارة الفوضى" وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.