أردوغان يربط صفقة "إس-400" بحرية تحركات تركيا في سوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عدم وجود علاقة بين شراء بلاده منظومة صواريخ "إس-400" الدفاعية الروسية، وأمن أمريكا وحلف شمال الأطلسي، وأكد الأمر يتعلق بـ"حرية" تحركات تركيا في المنطقة وفي سوريا سوريا على وجه الخصوص.

وقال أردوغان، السبت، إن "صفقة منظومة دفاع إس-400 (الروسية) لا علاقة لها من قريب أو بعيد بأمن أمريكا أو بالناتو أو بمشروع طائرة إف-35"، وفقا لوكالة الأناضول التركية.

وأكد الرئيس التركي إن أسباب إقدام تركيا وإصرارها على إبرام هذه الصفقة "واضحة تماما"، دون أن يحددها، وتابع أردوغان قائلا: "الأمر لا يتعلق بشراء منظومة إس-400 بل بحرية تحركات تركيا في المنطقة وعلى رأسها سوريا".

وتسببت رغبة أنقرة بشراء هذه المنظومة الدفاعية الروسية، بحملة اعتراض كبيرة على الخطوة التركية، من قبل كل من أمريكا والناتو، وصلت إلى حد التلويح بحرمان تركيا من طائرات الـ"F-35".