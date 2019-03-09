الأردن يستدعي القائم بأعمال السفارة السورية بسب اعتقال "صحفي" في دمشق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استدعت الحكومة الأردنية، القائم بأعمال السفارة السورية لديها، بسبب اعتقال الصحفي الأردني عمير الغرايبة، في سوريا، وأكدت أنها تتابع القضية عن كثب.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة إن الحكومة الأردنية قامت بعدة خطوات منذ تلقيها خبر اعتقال الغرايبة في دمشق، وفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأوضح القضاة أن عمّان كلفت القائم بأعمال سفارتها في دمشق بمتابعة القضية مع السلطات السورية، وكشف أن الخارجية الأردنية وجهت مذكرة رسمية لنظيرتها السورية بهذا الشأن.

وأكد القضاة أن القائم بأعمال السفارة الأردنية في دمشق، التقى مدير الدائرة القنصلية في الخارجية السورية، وطلب منه رسميا توضيح أسباب الاعتقال وظروفه ومكانه وتلقى منه تطمينا بأن الغرايبة بحالة صحية جيدة ولا يتعرض لسوء المعاملة.

وأشار الناطق باسم الخارجية، إلى أن الوزارة قامت باستدعاء القائم بأعمال السفارة السورية لديها، بالتوازي مع سفارتها في دمشق، ووجه الأردن عبره طلبا للحكومة السورية من أجل الإفراج عن الصحفي المعتقل.

يذكر أن العلاقات الأردنية-السورية تمر بفترة "انتعاش" مؤخرا، وقد زار وفد برلماني أردني سوريا، منذ فترة بسيطة، وعينت عمّان قائما بأعمال سفارتها في دمشق كخطوة أولى نحو إعادة العلاقات إلى طبيعتها مع دمشق.