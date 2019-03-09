دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—لفت المرشد الأعلى بإيران إلى شعور الشعوب في الدول العربية والإسلامية مرحب ومقبل على إيران على حد تعبيره، لافتا على أن هناك عوائق يضعها بعض قادة هذه الدول للحيلولة دون إشاعة ذلك.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان خامنئي، حيث قال: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي اليوم محط انظار الإسلام.. أقول لكم بان التوجه اليوم في العالم الإسلامي نحو إحياء الإسلام ونمط الحياة الإسلامية كبير جدا بالمعنى الحقيقي للكلمة".

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وتابع قائلا: "إن الشعوب التي يئست من الحضارات المادية الغربية والشرقية أخذت تتجه إلى الإسلام ولكن ليس لها ملجأ ومرجع ومؤشر وركيزة تستند إليها أو أحد تراجعه لذا فان نظرتها للجمهورية الإسلامية الإيرانية نظرة حقيقية، وهو أمر موجود بالفعل إلا أن الأعداء لا يسمحون ولا يريدون أن يصبح ذلك معلوما".

وأردف قائلا: "في أي من الدول العربية والإسلامية المتعطش قادة بعضها لدمائنا، لو كان هنالك أي أثر أو مؤشر او شيء أو شخصية أو أفراد يذهبون إلى هناك أو كتاب يدخل إليها ولا يكون هنالك مانع من قبل قادتهم فان الشعوب ترحب بذلك وتقبل عليه، والحال هو كذلك تقريبا في جميع هذه الدول الإسلامية، من الشرق الي الغرب، من إندونیسیا ومالیزیا وأمثالهما حتي أفريقيا".