دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار خطاب حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، وحديثه عن العقوبات الاقتصادية المفروضة والصعوبات المالية التي يواجهها حزبه، ردودا واسعة بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال نصر الله في كلمة بمناسبة الذكرى الـ30 لتأسيس "هيئة دعم المقاومة الإسلامية" بثتها قناة المنار التابعة لحزب الله: "عندما نواجه بعض الصعوبات المالية فهي نتيجة هذه الحرب وليس بسبب أي خلل إداري". مؤكدا على أن "بنية الحزب صلبة وقوية ومستمرة، وسنواجه العقوبات بالصبر والتحمل وحسن الإدارة وتنظيم الأولويات، ويمكن أن نعبر هذه الحرب".

فريق التواصل التابع للخارجية الأمريكية تطرق لتقارير شبكات دعارة يديرها حزب الله، في تغريدات سابقة قال فيها: "في العام 2016، كشفت السلطات في لبنان عن شبكة دعارة كبيرة، تشغل نساء سوريات بشكل رئيسي. وربطت تقارير صحافية شبكة الدعارة بـ’علي حسين زعيتر‘، الذي صنفته وزارة الخزانة الأميركية على لائحة الإرهاب باعتباره وكيل مشتريات تنظيم حزب الله الإرهابي".

من جهتها، إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية كشفت في تقرير سابق عن عملية دولية أسفرت عن اعتقال أفراد شبكة تابعة لحزب الله اللبناني متورطة في عمليات تهريب وتجارة مخدرات بملايين الدولارات بهدف تمويل عمليات إرهابية في لبنان وسوريا، حيث تشير خيوط القضية إلى أن عناصر حزب الله يعملون في تهريب كوكايين بقيمة ملايين الدولارات لصالح شبكات المافيا بجنوب أمريكا، وخاصة الكارتيل الكولومبي الخطيرOficina de Envigado أو "مكتب إنفيغادو".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من تعليقات النشطاء على كلمة نصرالله: