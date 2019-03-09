"رحيل ريال مدريد" و"أمنيات الفتيات".. طرائف مظاهرات الجزائر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في لفتة طريفة وفريدة من نوعها، استلهم بعض المتظاهرين الجزائريين، بعض الأفكار من خروج ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا واستنجد آخرون بإبداعهم في مجالات عدة، للمطالبة بعدم ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وتداول بعض الناشطين صورا عبر موقع تويتر، تظهر لافتة كتب عليها باللهجة الجزائرية "حتى ريال مدريد تركت رابطة الأبطال، يا بو تفليقة اترك الكرسي.. Please".

وكتبت إحدى الفتيات لافتة وقالت: "أريده مثل بوتفليقة كلما طلبت منه الرحيل زاد تعلقا"، وقال آخر: "لست الرب لنؤمن بوجودك دون أن نراك".

أما بعض المتظاهرين فاستعانوا بالنكات وكتب أحدهم: "الشعب يطالب بكرسي رئاسي من نوع Tefal، باش الرئيس الجديد ما يلصقش".

وتشهد الجزائر احتجاجات واسعة النطاق منذ أن أعلن بوتفليقة نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، في إطار سعيه لتمديد فترة حكمه لولاية خامسة، وهو الأمر الذي يرفضه قطاع كبير من الجزائريين.