دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الكاتب والمحلل السياسي السعودي، تركي الحمد، تفاعلا على تغريدة كتبها وتطرق فيها إلى "إدمان" السلطة والكرسي الحاكم في العالم العربي، مستشهدا بأمثلة بصورة غير مباشرة.

وقال الحمد في تغريدته: "هذا يريد تغيير الدستور ليحكم مدى الحياة، وذاك متشبث بكرسي السلطة حتى وهو قاب قوسين أو أدنى من النهاية، وآخر كزوج ممقوت تقول له زوجته لا أحبك، فيقول لها انت تحبينني ولكنك لا تشعرين. السلطة في عالم العرب أشد ادمانا من السموم البيضاء، وأعمق دمارا من قنبلة هيروشيما.."

ونالت تغريدة الحمد أكثر من 2500 تفاعل، ألقي فيها نشطاء الضوء على أن من يقصده الحمد يتمثل بالرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي وجدل التعديلات الدستورية الذي يلف الشارع المصري، والرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة الذي يسعى لولاية رئاسية خامسة رغم المظاهرات ضد ذلك، بالإضافة إلى الرئيس السوداني، عمر البشير الذي تسهد بلاده موجة احتجاجات واسعة.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات التي وردت على تغريدة الحمد التي نشرها، الجمعة، الثامن من الشهر الجاري: