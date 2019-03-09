واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشف مصدر أمريكي مسؤول رفيع المستوى بوزارة الدفاع الأمريكية، في تصريحات لشبكة CNN، أن عدد مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية في سوريا والعراق" (داعش) الذين يحتجزهم تحالف "قوات سوريا الديمقراطية"، المدعوم من الولايات المتحدة، يبلغ 5 آلاف مقاتل، بينهم ألف من جنسيات أجنبية.

وقال المصدر إن الأربعة آلاف مقاتل الباقين من المحتجزين نصفهم تقريبا من سوريا والنصف الآخر من العراق، مضيفا أن عدد مقاتلي "داعش" المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية، المعروفة إعلاميا بـ"قسد"، تضاعف في الشهر الماضي مع تقدم العمليات القتالية ضد "داعش"، ومحاصرتهم في آخر جيب لهم في سوريا، وهي بلدة الباغوز الفوقاني.

وأوضح المصدر أن الجزء الأكبر من المقاتلين الأجانب المحتجزين من دول شمال أفريقيا تليها بلدان أخرى في الشرق الأوسط. وقال المصدر إن مرافق الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "ليست مستدامة ولكنها جيدة بما يكفي حاليا".

وأضاف أن قوات سوريا الديمقراطية "تعمل شركاء التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش، لإعادة المقاتلين الأجانب، ومع الحكومة العراقية لإعادة المقاتلين العراقيين، لكن لا يوجد أي محادثات مع نظام الأسد لأخذ السوريين".