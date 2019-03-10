وسط احتجاجات مطالبة برحيله.. بوتفليقة يعود إلى الجزائر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، إلى الجزائر عائدا من سويسرا بعد رحلة علاج في أحد مستشفيات جنيف، وسط ارتفاع وتيرة الاحتجاجات المطالبة بعدم ترشحه لولاية رئاسية خامسة، وفقا للإذاعة الرسمية الجزائرية.

ونشرت الإذاعة خبرا عبر موقعها الرسمي، أكدت فيه عودة بوتفليقة بعد زيارة لإجراء "فحوصات طبية دورية"، وفقا لما نقلته عن بيان صدار عن رئاسة الجمهورية.

وسلطت جريدة النهار الجزائرية الضوء على عودة بوتفليقة، بعد أن نشرت مقطع فيديو يظهر موكبه وهو يغادر مطار بوفاريك، كما تداولت عدة وسائل إعلام نفس اللقطات للموكب الرئاسي.

وركزت النهار وعدد من الناشطين الجزائريين ووسائل إعلام على صورة تظهر بوتفليقة في إحدى سيارات الموكب وهو يجلس إلى جانب السائق في المقعد الأمامي.

وكان بوتفليقة قد عاد من سويسرا إلى الجزائر، الأحد، بعد أن بقي لأسابيع في أحد مستشفيات جنيف من أجل "إجراء فحوصات طبية"، في الوقت الذي اشتعلت فيه شوارع الجزائر بالاحتجاجات المطالبة بعدم ترشحه لولاية رئاسية خامسة.