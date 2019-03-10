دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد أن كان من المنتظر أن يغادر سويسرا عائدا إلى الجزائر، أظهرت لقطات تلفزيونية صورا لطائرة يُعتقد أنها تُقل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وهي تغادر سويسرا عائدة إلى الجزائر.

وقالت صحيفة النهار الجزائرية إن بوتفليقة أنهى إجراء جميع الفحوصات التي سافر إلى حنيف من أجل إجرائها قبل أسابيع قليلة.

وتم تداول مقاطع فيديو تظهر خروج موكب الرئيس من المستشفى الذي كان فيه في جنيف، قبل أن يتم تداول مقاطع فيديو تُظهر طائرته وهي تغادر إلى الجزائر.

ومن المنتظر أن تصل الطائرة الرئاسية الجزائرية إلى مطار بوفاريك العسكري في الجزائر خلال ساعات قليلة.