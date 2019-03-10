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نشر الأحد ، 10 مارس / آذار 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد عدم عرض حلقة منه الأسبوع الماضي، عاد برنامج "ماحنا بساكتين" والذي يقدمه الإعلامي السعودي داود الشريان ليقدم حلقة عن "تمكين المرأة"، الأحد.

وتداول ناشطون وسم "إيقاف برنامج داود الشريان" الأسبوع الماضي، وذلك بعد عدم عرض الحلقة على قناة SBC السعودية.

وعاد الشريان لتقديم برنامجه خلال الأسبوع الحالي، بحلقة عنوانها "تمكين المرأة" يستضيف فيها عددا من النساء للحديث عن هذه القضية.

وتعرض برنامج الإعلامي السعودي لانتقادات لاذعة من قبل قطاع من السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب القضايا الحساسة التي يطرحها مثل المخدرات وهروب الفتيات وغيرها.