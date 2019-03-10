أردوغان يهاجم مشاركين بتجمع للمعارضة بسبب "الإساءة للأذان"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هاجم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عددا من المشاركين في تجمع لأحزاب تركية معارضة، بسبب "الإساءة للأذان"، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول التركية.

وهاجم أردوغان بشدة المشاركين في تجمع المعارضة، وقد كانوا يحتفلون باليوم العالمي للمرأة، بسبب "الإساءة للأذان" متهما إياهم بالوقاحة و"قلة الأدب".

وقال الرئيس التركي عن المشاركين في التجمع، ووجه هجومه لحزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي، اللذان نظما هذا التجمع: "أولئك لا يحترمون ولا يحمون الأذان والعلم، لن يحترموا أو يحموا هذا الشعب والبلد"، وفقا للأناضول.

وكان قد أشار أردوغان إلى أن المشاركين في هذا التجمع تصرفوا بـ"وقاحة" عن طريق الهتافات وإطلاق الصافرات عند سماع الأذان.