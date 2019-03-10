دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، إنه وخلال زيارته السابقة للمملكة العربية السعودية قبل 5 سنوات، أرسل السعوديون رسالة مفادها أن "المنطقة لا تعنيكم".

جاء ذلك في مقابلة أجراها ظريف على قناة الفرات العراقية، ونقلتها وكالة الانباء الإيرانية الرسمية، حيث قال: "دائما أعلنت استعدادي للحوار مع الجيران؛ لكن للأسف جيراننا في السعودية ليست لديهم رغبة في الحوار، وانا مستعد عندما أزور المنطقة أن أزور السعودية.. قبل خمس سنوات عندما زرت السعودية أرسلوا رسالة ان المنطقة لا تعنيكم، وحينما يكون المسؤولون السعوديون مستعدين لذلك ستكون إيران مستعدة للحوار أيضا.."

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وحول مقترح العراق المتضمن دعوة إقليمية لحوار أمني يضم، العراق وتركيا وإيران ومصر والسعودية، قال ظريف: "نحن مع كل الدعوات والمقترحات للتعاون الإقليمي وندعم ذلك، وان التعاون الإقليمي يجب أن يكون شاملا ولا يكون ضد طرف، وان يكون الحوار مع الجميع واقصد دول مجلس التعاون وسائر دول المنطقة القريبة مثل العراق ومصر وسوريا والأردن".

وأكد الوزير الإيراني على أن "سياسة إيران في المنطقة ثابتة ولم تتغير نحن دائما مع شعوب المنطقة في العراق وسوريا ولبنان والبحرين واليمن وأفغانستان ولن نقبل بان يحكم الأجانب المنطقة.. سياستنا ليست ضد أي دولة من ضمن المنطقة ولم نسع إلى حذف المملكة العربية السعودية والدول الإسلامية من المنطقة؛ لكن للأسف هناك دول في المنطقة وقفت مع صدام وطالبان ودعموا داعش والجمعات المتشددة في اليمن ولبنان".