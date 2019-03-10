دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تطرق صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، إن "الإرادة السياسية لم تحسم بعد" فيما يتعلق بقضية فتح المحال خلال أوقات الصلاة في المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في مقابلة للمغامسي على قناة MBC حيث قال: "هو (فتح المحال وقت الصلاة) أمر ظهر مؤخرا ولم تحسمه الإرادة السياسية بعد والفقهاء تنازعوا فيه وأنا أحب إلي ألا يكون هناك فتح للمحال وقت الصلاة".

وتابع قائلا: "إن كان لابد من الصنيع، يطالب المساجد القريبة من الأسواق أو التي تعرف بعرف الناس (المولات) أن تكون بين الأذان والإقامة قرابة خمس دقائق، يمكن أن يكون هذا حلا، لكني لست أحب أن يكون هناك فتح للمحال وقت الصلاة وإن كنت لا أملك دليلا حرفيا على المسألة.."

ويذكر أن قضية فتح المحال وقت الصلاة أثارت جدلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وانقسام بين المؤيد لذلك مستندا إلى ضرورة وبين من ذهب إلى أن ذلك مخالف للشرع وما جرت عليه العادات في المملكة.

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