ماليزيا تعلن ترحيل 6 مصريين للاشتباه بصلتهم بمنظمات إرهابية

بالفيديو: العثور على ثعبان طوله أكثر من 7 أمتار في ماليزيا.. ونفوقه بعد وضعه في قفص

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن السلطات الماليزية، الأحد، ترحيل ستة أشخاص يحملون الجنسية المصرية إلى بلادهم، يشتبه بصلتهم بمنظمات إرهابية، وفقا للمفتش العام بالشرطة الماليزية، محمد فوزي هارون.

ونشر هارون بيانا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، إن هذه الخطوة تمت في الخامس من مارس/ آذار الجاري، لافتا على أن تواجدهم قد يهدد الأمن الوطني في ماليزيا.

KENYATAAN MEDIA KETUA POLIS NEGARA Tangkapan sembilan suspek yang disyaki terlibat dalam kumpulan pengganas. Posted by Mohamad Fuzi Harun on Saturday, March 9, 2019

ولفت هارون إلى أن شخصا سابعا يحمل الجنسية التونسية رُحل أيضا إلى تونس، لافتا إلى أن هؤلاء السبعة هم جزء من الحملة أمنية لمكافحة الإرهاب، التي أجريت في عدد من المناطق وأسفرت عن اعتقال تسعة أشخاص (اثنين منهم يحملون الجنسية الماليزية).

وأوضح أن الحملة الأمنية استهدف منطقتي وادي كلانغ ومنطقة ساراواك، واستمرت من الثاني إلى التاسع من فبراير/ شباط الماضي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء بيرناما الماليزية الرسمية.