اللاجئة السعودية رهف القنون تحتفل بطريقة "مثيرة للجدل" بيوم المرأة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – احتفلت اللاجئة السعودية في كندا، رهف القنون، بيوم المرأة بطريقة مثيرة للجدل، وذلك تزامنا مع تدشين حسابها الجديد على موقع إنستغرام.

ونشرت القنون صورة عبر حسباها على إنستغرام وهي ترفع لافتة كتب عليها: "النساء لسن أقل من غيرهن"، وشاركت بمسيرة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة في شوارع كندا.

وفي صورة أثارت الكثير من الجدل، رفعت القنون "علم المثليين" في أكثر من صورة، ولفته على جسدها، وكتبت إلى جانب جميع الصور التي نشرتها: "يوم امرأة عالمي سعيد، أرسل الحب لجميع النساء حول العالم".

وكانت القنون قد فرت من عائلتها المقيمة في الكويت وتحصنت بفندق في تايلاند، مطالبة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة بتوفير الحماية لها وتأمين لجوء إنساني لها في دولة ما، قبل أن تمنحها كندا حق اللجوء.