السيسي يرقي كامل الوزير لرتبة فريق في "يوم الشهيد"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اللواء أركان حرب، كامل الوزير، إلى فريق، وذلك خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة "يوم الشهيد".

وبينما كان يلقي السيسي كلمته في هذه المناسبة قال للوزير: "بالمناسبة يا كامل.. اسمحلي إن أنا أرقيك لرتبة الفريق"، قبل أن يقوم الوزير بالصعود لمصافحة الرئيس.

وقال الوزير بعد أن تقلد الرتبة العسكرية الجديدة، إن ثقة السيسي "ستكون طوقا حول رقبته"، ووعد بالنهوض بوزارة النقل ومنها السكة الحديد.

ووعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمرشح لحقيبة وزارة النقل، بأن تكون الوزارة "من أنجح وزارات الدولة وتشكل قاطرة التنمية في مصر".

وكانت قد فُجعت مصر بمصرع 21 شخصا وإصابة 52 آخرين في حادث قطرا رمسيس، في 27 فبراير/شباط الماضي، كما كانت قد وقعت عدة حوادث للقطارات بمصر في الآونة الأخيرة.

يذكر أ، رتبة فريق، هي الرتبة الثالثة في القوات المسلحة المصرية، بعد المشير والفريق أول، ويضع حاملها على كتفه "نسرا ونجمة وسيفين".