بوتفليقة: لا "عهدة خامسة" ولم أكن أنوي الترشح للانتخابات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الإثنين، تأجيل الانتخابات الرئاسية وانسحابه من السباق للفوز بولاية خامسة، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.

وقال بوتفليقة في "رسالة للأمة" إنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأكد أن حالته الصحية وتقدمه في السن لا يسمحان له سوى بإسداء هذه الخدمة للشعب، وفقا لما جاء في الرسالة.

وأكد الرئيس الجزائري أنه "لم يعتزم" الترشح للانتخابات وأكد أن "الجمهورية الجديدة" ستكون بين أيدي الأجيال الجديدة من الجزائريين.

وقال بوتفليقة إن هناك تعديلات "جمة" على تشكيل الحكومة الجزائرية، وأكد إجراء استحقاق رئاسي عقب الندوة الوطنية.

وتزامنا مع عدم ترشح بوتفليقة، قدم رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، استقالته من منصبه، وقبلها الرئيس الجزائري، وفقا لوسائل الإعلام.