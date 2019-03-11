الجيش المصري يعلن مقتل 3 جنود و46 إرهابيا "شديدي الخطورة" في سيناء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش المصري، الإثنين، مقتل 46 عنصرا إرهابيا "شديدي الخطورة"، خلال تبادل لإطلاق النيران في نطاق شمال ووسط سيناء، ومقتل 3 من جنوده أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.

وقال الجيش المصري، في بيان، إنه "في إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، أسفرت الجهود خلال الفترة الماضية عن تحقيق عدة نجاحات".

وأضاف البيان أن من بين ما تحقق: "قيام القوات الجوية على الاتجاه الشمالي الشرقي باستهداف وتدمير 15 وكرا وتجمعا للعناصر الإرهابية، وتدمير 4 عربات تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ عملياتها".

وتابع البيان أنه "على الاتجاه الجنوبي، تم استهداف وتدمير 17 عربة تُستخدم في أعمال التهريب عبر الحدود،

كما تم استهداف 10 عربات ووكرا واحدا للعناصر الإرهابية على الاتجاه الغربي".

وأكد البيان "القضاء على 46 فردا من العناصر الإرهابية شديدي الخطورة خلال تبادل لإطلاق النيران في نطاق شمال ووسط سيناء، وضبط وتدمير والتحفظ على 17 سيارة، تستخدمها العناصر الإرهابية، و14 دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة".

كما ذكر البيان أنه جرى "اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية، عُثر بداخلهم على كميات من مواد الإعاشة، وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة، وكميات من المواد شديدة الانفجار التي تستخدم في تجهيز العبوات الناسفة بشمال ووسط سيناء".

وأشار البيان إلى "قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتدمير 204 عبوات ناسفة، تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات على طرق التحرك بمناطق العمليات، واكتشاف وتدمير 10 فتحات أنفاق على الشريط الحدودي برفح".

وأوضح بيان الجيش المصري أنه "نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات، تم استشهاد 3 جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية"، مؤكدا "استمرار الجهود للقضاء على جذور الإرهاب لتوفير الحماية والأمن للشعب".