الأردنيون الثلاثة المحتجزون في إيران يصلون إلى عمّان

عمان، الأردن (CNN) -- أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أن المواطنين الأردنيين الثلاثة الذين كانوا محتجزين في إيران وصلوا فجر الاثنين إلى مطار الملكة علياء الدولي، بعد ان اكتملت إجراءات نقلهم من إيران إلى الأردن من خلال العراق.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، سفيان سلمان القضاة، إنه كان من المفترض ان يتم وصول المواطنين الثلاثة بحرا من خلال الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي، إلا ان الظروف الجوية وعدم استقرار البحر حالت دون ذلك، وبالتالي تم نقل المواطنين الثلاثة جوا من خلال العراق وبالتنسيق بين الوزارة وأجهزة الدولة الأردنية.

وأعرب القضاة عن شكر الأردن للحكومتين العراقية والإماراتية على تعاونهم وجهودهم الخيرة التي بذلت في هذا السياق.

وكان في استقبال المواطنين الثلاثة كل من عاهد سويدات، مدير إدارة الشؤون القنصلية، وسفيان القضاة، الناطق باسم وزارة الخارجية، لدى وصولهم للمطار.