دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال المخرج والنائب المصري، خالد يوسف، إن بعض المواقع "حرفت" كلامه خلال الحوار الذي أجراه مع قناة BBC العربية وتطرق فيه للتعديلات الدستورية ومقاطع الفيديو "المخلة" التي نسبت له.

وقال يوسف في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "هذا هو اللقاء اللي عملته مع bbc عربي ولم انتوي فيه تصعيدا ولا تهدئة وتركت نفسي كفنان وليس كسياسي لأقول اللي انا حاسس بيه وما استشرفه في المستقبل لو ظل هذا الاصرار علي هذا النهج وهذه السياسات".

وأضاف المخرج والنائب المصري في التغريدة نفسها: "ملحوظة هامة: بعض المواقع قد حرفت كلامي".

وكان يوسف قال في حواره إن التعديلات الدستورية تشكل "تشويها" للدستور، وأكد أنه ليس الجاني في قضية المقاطع الجنسية بل من نشر المقاطع هو الجاني الذي يجب أن يُحاسب.

وأكد المخرج المصري أنه سيعود إلى مصر حين يتم توجيه تهمة له، وأشار إلى أنه ليس في منفى، بل في إجازة اختيارية.