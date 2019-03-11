دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قدم رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، استقالته من منصبه للرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، الذي عيّن نور الدين بدوي في منصب الوزير الأول خلفا لأويحيى.

وقدم أويحيى استقالته خلال لقاء جمعه ببوتفليقة، الإثنين، ليشكره الرئيس الجزائري على الجهود التي بذلها خلال فترة توليه المنصب، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.

وعيّن بوتفليقة نور الدين البدوي، رئيسا للوزراء أو وزيرا أول كما يعرف بالجزائر، واستحدث منصب نائب الوزير الأول، وتولى رمطان لمعامرة، هذ المنصب وسيشغل أيضا منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية.

بدوره، التقى الأخضر الإبراهيمي، بالرئيس الجزائري، وأكد أنه أطلعه على عدد من القرارات التي سيتخذها، دون أن يكشف ما هي.