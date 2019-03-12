خامنئي يمنح قاسم سليماني أعلى وسام عسكري.. ويتمنى له "الشهادة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- منح المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي وسام "ذو الفقار"، أعلى الأوسمة العسكرية الإيرانية، إلى اللواء قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني، الذي أشرف على العمليات الإيرانية العسكرية في سوريا والعراق.

وقال خامنئي إن "الجهاد في سبيل الله لا يقارن بالمكافآت المادية الدنيوية"، مضيفا: "ما لدينا من أمور، سواء التعبير عن الشكر لغويا أو عمليا، بواسطة الأوسمة أو الدرجات التي نمنحها، هي أمور يمكن ملاحظتها من حيث الحسابات المادية للعالم"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، مساء الإثنين.

وتابع بالقول: "لكنها ليست جديرة بالذكر من حيث الحسابات المعنوية والإلهية، الحمد لله لقد سعيتم جميعا لتحقيق هذه البطولات، الحمد لله أنّه مَنَّ بالتوفيق على أخينا العزيز هذا، السيد سليماني، فقد عرض حياته للخطر مرات ومرات عديدة في مواجهة هجمات الاعداء، وجاهد في سبيل الله ولله ومخلصا لله".

وأعرب خامنئي عن تمنياته لسليماني بنيل "الشهادة"، قائلا: "إن شاء الله يمنحه أجره ويتفضل عليه بحياة سعيدة وتكون عاقبته الشهادة، طبعا ليس الآن، فالجمهورية الإسلامية بحاجة إليه لسنوات عديدة، لكن في النهاية، إن شاء الله تنال الشهادة".