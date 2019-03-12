زوجة رئيس إسرائيل تستعين برئة شاب ميت للتنفس.. وسيدة أخرى تأخذ قلبه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استخدمت زوجة الرئيس الإسرائيلي، روفن رفلين، رئة شاب إسرائيلي ميت، وذلك بعد معاناتها من مرض في الرئة.

ونشت صفحة إسرائيل بالعربية، وهي صفحة وزارة الخارجية الإسرائيلية، تفاصيل القصة التي وصفتها بـ"الإنسانية".

وقالت الوزارة إن زوجة ريفلين التي تدعى نحاما، استخدمت رئة شاب إسرائيلي ميت، بعد عملية زرع رئة، لتكون بديلا عن الجهاز الذي كانت تستعين به للتنفس.

وأشارت "إسرائيل بالعربية" إلى أن سيدة أخرى من شفا عمرو، استخدمت قلب الشاب، في عملية زرع أخرى.