دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت تصريحات وزير الطاقة القطري السابق عبدالله بن حمد العطية، واتهامه لدول المقاطعة بأنها كانت تسعى إلى "غزو قطر واحتلال أكبر حقل غاز في العالم"، ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال العطية، في حوار مع صحيفة "لوسيل" القطرية، إن اتهام دول المقاطعة لقطر بتمويل الإرهاب "ليس له أي أساس.. والعالم كله يعلم تمام العلم أن قطر ليس لها أي علاقة بالإرهاب". وأضاف: "ما حدث ليس له أي واقع حقيقي، وإنما بُنِيَ على خلفيات أخرى، فدراسة التاريخ علمتنا أن كل نزاعات الدول لها وجهان، أهمهما الوجه الاقتصادي"

وتابع العطية بالقول: "يريدون غزوك لاحتلالك وأخذ ما تملك، وحتى يغزوك يجب أن يبرروا للعالم بتهمة، بإقناعه بأنها خطر على المجتمع الدولي والسياسة الطبيعية، هم إذا قالوا للعالم إن هناك ثروة ضخمة في قطر نريد استغلالها فإن العالم سيرفض ذلك".

ورأى وزير الطاقة القطري السابق أن المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين "يواجهون أزمة بسبب نقص الغاز لديهم". وقال: "أساس المؤامرة أنه جاءتهم فكرة لحل مشكلة الغاز عندهم بغزو قطر واحتلال أكبر حقل غاز في العالم، ويمكن أن يكفيهم لمدة 200 سنة، ويوفر لهم مليارات الدولارات".

وأثارت تصريحات عبدالله بن حمد العطية موجة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ وجد أنصار قطر أن ذلك هو "السبب الحقيقي" للأزمة التي بدأت في يونيو/ حزيران عام 2017، بينما رفض مؤيدو السعودية والإمارات والبحرين ومصر تصريحاته. ونعرض فيما يلي بعض التعليقات:

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