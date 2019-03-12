وزير خارجية البحرين يهاجم مسؤولا قطريا تحدث عن "احتلال الدوحة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هاجم وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، الثلاثاء، النائب الثاني لرئيس الوزراء القطري، عبد الله بن حمد العطية، بعد أن أطلق الأخير عدة تصريحات مثيرة للجدل خلال حوار أجراه مع صحيفة "لوسيل" القطرية، الإثنين.

وقال وزير الخارجية البحريني عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "عبدالله بن حمد العطية يتعالج في لندن الله يشافيه و يعافيه. الظاهر اعطوه الدواء الخاطئ اللي عفس مخه وخربط أفكاره. شطحاته ومفرداته وصلت به الى آفاق غير مطروقة. "ما أقول الا الله يعينه"".

وكان العطية قد قال في حوار مع الصحيفة القطرية، إن الدوحة أنقذت الملك عبدالله بن عبد العزيز من محاولة اغتيال، وقال إن الدول الـ4 كانت تعتزم احتلال قطر والسيطرة على حقل الغاز الأكبر في العالم وتدمير اقتصادها.

يذكر أن المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر والبحرين قررت مقاطعة قطر دبلوماسيا واقتصاديا بسبب دعمها لـ"الإرهاب".